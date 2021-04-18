مؤسسة النفط تُناقش التعاون مع فرنسا لتطوير القطاع

استقبل رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الأحد، بمقرّ المؤسسة في طرابلس، سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس دوهيلين، ومستشارتها الاقتصادية لابارث.

وكان من بين أهم المحاور التي تم مناقشتها تعزيز سبل التعاون المشترك فيما بين المؤسسة وشركاتها، والشركات الفرنسية العاملة في مجال النفط والطاقة لتطوير قطاع النفط الليبي، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمؤسسة على فيسبوك

كما تم التطرق إلى الإعداد لملتقى سيعقد خلال الفترة القادمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركات القطاع، وشركات النفط لدى الجانب الفرنسي، لتوسيع آفاق التعاون وفتح أبواب الفرص التجارية، لزيادة معدلات الإنتاج وإنعاش الاقتصاد الوطني.