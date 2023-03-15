مؤسسة النفط تُناقش خطة تزويد محطات الكهرباء بالوقود

عُقِد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، الثلاثاء، الاجتماع الثالث، ضمن سلسلة اجتماعات بين المؤسسة والشركة العامة للكهرباء، لوضع خطة عمل مستعجلة لدعم محطات توليد الكهرباء بالوقود والغاز لمواجهة الذروة الصيفية، بحضور الجهات ذات العلاقة.

وأفادت الصفحة الرسمية للمؤسسة على فيسبوك، بأن الاجتماع خُصِص لاستعراض ومناقشة الآلية المثلى لتنفيذ خطة العمل المشتركة والمستعجلة لتزويد محطات توليد الكهرباء بالوقود.

وناقش الاجتماع استعدادات الشركة العامة للكهرباء لأعمال العمرة الجسيمة للمحطات، استعداداً للذروة الصيفية، والكميات التي تطلبها محطات توليد الكهرباء من الوقود السائل والغاز، بالإضافة إلى العمرة المبرمجة لمجمع “مليته” خلال شهر مايو المقبل، وتوفير الوقود السائل للمحطات.