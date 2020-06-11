مؤسسة النفط تُناقش خطة تطوير حقل «إيراون»

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة زلّاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، اليوم الخميس، اجتماعاً تقابلياً عبر الدائرة المغلقة، بحضور كلاً من أبوالقاسم شنقير عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة، وخليفة رجب عبد الصادق رئيس لجنة الإدارة لشركة زلّاف ليبيا، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الإدارة بالشركة والمختصين بالمؤسسة وشركة زلّاف.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أن الاجتماع يأتي لمناقشة الخطة المعروضة من قِبل الشركة للتطوير الأمثل لحقل إيراون المتاخم لمدينة العوينات من خلال إجراء سلسلة من الاختبارات الطويلة الأمد للآبار.

وتم الاتفاق على الخطة المقترحة لهذه الاختبارات والتي من شأنها أن تعطي أفضل النتائج، بحسب مؤسسة النفط.



وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على عقد المزيد من الاجتماعات التقابلية للفنيين بالمؤسسة وشركة زلاف للمزيد من الإيضاح والخروج بتصور يضمن أفضل النتائج.