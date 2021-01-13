مؤسسة النفط تُناقش مشكلة تأخر سداد مرتبات حرس المنشآت النفطية

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اجتماعاً اليوم الأربعاء، بالمقر الرئيسي للمؤسسة في طرابلس، مع رئيس لجنة الإدارة لشركة “الخليج العربي” للنفط فضل الله احتيته، بحضور عضو لجنة الإدارة للمالية والموارد البشرية بالشركة أشرف العبار، وأبوالعيد سالم مدير عام الشؤون المالية، وأنور عقيل مدير ادارة الانتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وتم خلال الاجتماع مناقشة خطط المؤسسة الوطنية للنفط الإستراتيجية للعام 2021، والميزانيات والموارد المالية اللازمة لتنفيذ وإنجاز بعض المشاريع الهامة لدى الشركة للتقليل من عمليات حرق الغاز للوصول إلى أقل معدّلات لحرقه بجميع حقول شركاتها خلال السنوات القادمة، والاهتمام بالبرامج البيئية.

كما تم مناقشة زيادة الإنتاج في العام الجاري، والموارد المالية المطلوبة لتفعيل إنتاجية الآبار المغلقة بحقلي السرير ومسلة، وإدخال تقنية حديثة للكشف على خطوط نقل النفط الخام، ويأتي ذلك في اطار خطط المؤسسة المستقبلية.

وناقش الحاضرون باستفاضة مشكلة تأخر سداد مرتبات حرس المنشآت النفطية، حيث أوضح صنع الله في هذا الصدد، بأن المؤسسة الوطنية للنفط قامت ولا زالت تتواصل مع كل الجهات المعنية بالدولة الليبية لحلحلة هذه المشكلة.

وتقدّم صنع الله في ختام الاجتماع بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء لجنة الإدارة وجميع العاملين بشركة الخليج العربي للنفط على جهودهم المبذولة للحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية، وفي الوقت نفسه سعيهم الدؤوب لرفعها رغم تدنّي الميزانيات وشحّها، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك خبرات وطاقات بشرية غير عادية ستُمكنها من تجاوز كل التحديات وتحقيق المستهدف، وأبرز الأهداف رفع معدلات الإنتاج، لإنعاش الاقتصاد الليبي في القريب العاجل، وفق قوله.