مؤسسة النفط تُناقش مع «أكاكوس» خطط زيادة الإنتاج

عقد رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، اجتماعاً اليوم الاثنين، بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس، مع رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة “أكاكوس” للعمليات النفطية أحمد عمّار.

وتم خلال الاجتماع مناقشة النشاط العام للشركة، وخططها المستقبلية لزيادة معدلات الإنتاج، والتحديات التي تواجهها في تحقيق بعض من مستهدفاتها، وكيفية تجاوزها والحلول المناسبة لها.

ووجه صنع الله بضرورة الاهتمام بعاملي الشركة، من خلال توفير بيئة العمل الملائمة لهم، والتركيز على الاهتمام بالمرافق بمواقع الشركة الإنتاجية، لكي يتمكن مستخدميها من القيام بعملهم وواجباتهم بالشكل الأمثل،وفق قوله؟

وشدّد على أهمية الأخذ في الاعتبار بتطبيق التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتوعية المستخدمين بالإجراءات الاحترازية المتعارف عليها عالمياً بجميع مواقع الشركة.