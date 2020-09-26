مؤسسة النفط تُناقش مع شركة «إيني» عمليات إعادة الإنتاج

استقبل رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، المدير التنفيذي للعمليات لشركة “إيني” اليساندرو بوليتي والوفد المرافق له، بالمقر الرئيسي للمؤسسة في العاصمة طرابلس.

وأفادت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن الاجتماع ناقش جملة من المواضيع التي تهم الجانبين، وكان في مقدمتها تطوير التركيبين البحريين أ و ه والذي باشرت شركة مليته للنفط والغاز بمباشرة الأعمال الهندسية من خلال ائتلاف شركتي تقنية للأعمال الهندسية وإيني بروجيتي، والحرص على تنفيذه حسب الجدول الزمني المعد لذلك.

كما ناقش الحاضرون بعض نشاط شركة مليته للنفط الغاز وكيفية دعمها لتحسين أدائها والعمل على تخفيض التكاليف خاصة في هذه الظروف الصعبة وشح الميزانية خاصة وأنها تقوم بتوفير الغاز المطلوب لمحطات الكهرباء.

وقد أكد المهندس مصطفى صنع الله على أن المؤسسة باشرت عمليات إعادة الإنتاج في بعض الحقول النفطية الآمنة وحرصه التام لتوفير الظروف الأمنية المناسبة للأطقم الفنية التي باشرت مهامها بمجرد أن تم رفع حالة القوة القاهرة على الموانئ التي خضعت للمعايير المطلوبة من حيث توفر الأمن، كما أكد حرصه على توفير وسائل النقل المناسبة لهذه العمالة لمباشرة أعمالها مشيراً إلى مباشرة أول رحلة طيران من مطار معيتيقة إلى حقل النافورة وعلى متنها موظفي شركتي مليته والخليج.