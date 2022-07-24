مؤسسة النفط تُناقش مع شركة «الخليج» زيادة معدلات الإنتاج

اجتمع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، بالمقر الرئيسي للمؤسسة في العاصمة طرابلس، عبر الدائرة المغلقة مع رئيس وأعضاء لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة جملة من المواضيع، أبرزها دعم شركة الخليج العربي في المحافظة على معدلات الإنتاج الحالية وزيادتها.

كما تم التطرق إلى الصعوبات التي تواجه الشركة في تحقيق مستهدفاتها، والسُبل الكفيلة لحلحلتها وتجاوزها.

وفي ختام الاجتماع، أكد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على تقديم الدعم الكامل لشركة الخليج العربي للنفط، كونها أحد أكبر شركات قطاع النفط.

يُشار إلى أن شركة الخليج العربي للنفط هي شركة نفط ليبية يقع مقرها في بنغازي في ليبيا تعمل في البحث والتنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي وإنتاجه وتكريره، تأسست عام 1979 وهي تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط ويوجد لها عدد من الفروع بينها فرع في طبرق حيث توجد مصفاة طبرق وميناء الحريقة طبرق.