مؤسسة النفط تُناقش وضع خطة مستعجلة لدعم محطات الكهرباء

عقدت المؤسسة النفط الليبية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا، بمقر المؤسسة في طرابلس، لمناقشة وضع خطة عمل مستعجلة لدعم محطات توليد الكهرباء بالوقود السائل والغاز لمواجهة الذروة الصيفية بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.

وحضر الاجتماع عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، ومستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية لشؤون الكهرباء أسامة الضراط، وعدد من مدراء الإدارات بالشركة العامة للكهرباء، ورئيس لجنة كبار المستهلكين بالمؤسسة ومدراء الإدارات المختصة بالشركات النفطية (مليته – سرت)، ومختصين من شركات الحديد والصلب.

وأفادت الصفحة الرسمية للمؤسسة على فيسبوك، بأن الاجتماع تابع استعدادات الشركة العامة للكهرباء لأعمال العمرة الجسيمة لمحطات الكهرباء استعدادا للذروة الصيفية والكميات التي تطلبها محطات توليد الكهرباء من الوقود السائل والغاز بالتنسيق مع لجنة كبار المستهلكين في هذا الخصوص وكذلك العمرة المبرمجة لمجمع “مليت” خلال شهر مايو القادم وتوفير الوقود السائل للمحطات خلال هذه الفترة.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد عدة اجتماعات أخرى لمتابعة ما تم عرضه في هذا الاجتماع.