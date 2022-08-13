مؤسسة النفط تُوضح أسباب انخفاض إنتاج الغاز

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت، بياناً توضيحياً بخصوص انخفاض إنتاج الغاز يوم أمس الجمعة.



وذكر البيان أنه نتيجة انقطاع الكهرباء توقف مجمع مليتة الصناعي عن العمل بالكامل ما أدى إلى توقف الإنتاج من بحر السلام عند الساعة 10:45 وبالتالي نتج عن ذلك انخفاض في معدلات إنتاج الغاز.

وأشار البيان إلى أن الإنتاج استؤنف تدريجياً عند الساعة 07:45 مساءً، حيث بلغت الكمية المحالة من غاز الشركة إلى الشبكة الساحلية ( 356.6 م ق م)، فيما بلغت الكمية المحالة من غاز حقل الفارغ إلى محطة كهرباء السرير (88.6 م ق م)، وكمية الغاز المستلم في محطتي الزويتينة وشمال بنغازي 261 م. ق.م يوميا.

وبذلك تمكنت الشركة العامة للكهرباء من تشغيل معظم وحدات التوليد التي توقفت بسبب انخفاض ضغط الغاز، وإعادة وضع الشبكة الكهربائية إلى ماهو عليه.

وفي سياقٍ ذي صلة، قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، إن توقف الغاز بحقول مليتة كان نتيجة إشكال بسيط في العمليات.

وأوضح عون في تصريح لمنصة “فواصل” أن مثل هذه الأعطال معتادة وتحدث في كل دول العالم واستمرت قرابة 8 ساعات.

وأكد الوزير عودة الإمداد بعد التغلب على المشكلة، مبينا أن إنتاج ليبيا من النفط تجاوز مليونا و200 ألف برميل.