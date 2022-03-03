مؤسسة النفط تُوضح أسباب توقف الصادرات

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط، بياناً مساء اليوم الخميس، بشأن توقف الصادرات في بعض الموانئ النفطية وعدم قدرة القاطرات البحرية على ربط النواقل بسبب سوء الـحوال الجوية.

وأفادت المؤسسة بأن الموانئ النفطية في مرسى البريقة، والسدرة والزويتينة، ورأس لانوف، مغلقة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأشار البيان إلى أن بعض صفحات التواصل الاجتماعي تناقل أخبار غير دقيقة نُشِرت لأغراض لا تخدم مصلحة البلاد، بحسب البيان.

وأكدت مؤسسة النفط أن الموانئ النفطية الليبية موانئ مفتوحة ويتعذر على المرشد القيام بمهامه بطريقة آمنة ووفق إرشادات السلامة الخاصة بالشحن البحري، فضلاً عن عدم قدرة القاطرة على مناولة معدات الربط والخراطيم بين المرسى العائم في عرض البحري ويبعد عن الشاطئ مسافة تقدر 0.750 ميل بحري بقرب منطقة المخطاف وهذا لتفادي إلحاق الضرر ببدن الناقلة أو الاصطدام بالقاع.

ولفتت المؤسسة إلى أن هناك حسابات لكفاءة القاطرة خلال الأمواج والإجهادات التي تقع على معدات الربط وأن المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها ملتزمة باتباع إرشادات البيئة والصحة والسلامة البحرية علاوة على التزامها بتطبيق المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS) بالموانئ النفطية المشغلة من قِبل الشركات التابعة له.

وأضاف البيان: “وفي الوقت الذي نطمئن فيه عموم المواطنين بالتزام المؤسسة الوطنية للنفط بدورها الفني وغير السياسي فإنها تتأسف عن ما صدر من بعض الجهات من أخبار عارية عن الصحة”.

وفي وقت سابق، قالت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، إنّ إيقاف تصدير النفط هو مساس بالأمن القومي وعبث بمقدرات الشعب الليبي.

وفي ردّها على إعلان المؤسسة الوطنية إيقاف تصدير النفط من الموانئ الليبية جراء سوء الأحول الجوية، ذكرت الوزارة أنّ هذه الأمور الفنية كانت تعامل على مستوى الإدارات بالموانئ والمنصات البحرية.

وأوضحت وزارة النفط والغاز أنّ نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية التي صدرت صباح اليوم لا تنص عن وجود أي تحذير من تغيير الأحوال الجوية خصوصاً وأن سرعة الرياح لم تتعدى 20 عقدة وارتفاع الأمواج لا يتجاوز2.50 متر كأقصى تقدير.

وأضافت وزارة النفط والغاز أنّ إيقاف التصدير بسبب الأحوال الجوية جاء بدون الإبلاغ أو التنسيق مع الوزارة، مشيرة إلى أنّ الأمر لا يتطلب بأي حال من الأحوال إيقاف التصدير خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام ووصوله إلى ما يقارب الـ120 دولاراً للبرميل الواحد.