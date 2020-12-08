مؤسسة النفط تُوقع عقد استحداث منظومة شاملة

أقيم اليوم الثلاثاء، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط الرئيسي في العاصمة طرابلس، مراسم توقيع عقد مشروع استحداث منظومة شاملة للنظم المالية والإدارية والموارد البشرية والتسويق والتصنيع والاستكشاف والإنتاج، والتي تم توقيعها بين كل من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة KPMG العالمية.

وحضر مراسم التوقيع رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة المهندس مصطفى صنع الله، ومحمد الزموري رئيس مجلس الإدارة وهيئة المراقبة شركة KPMG تونس، وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة.

وافتتح صنع الله مراسم التوقيع بكلمة رحب فيها بالحضور، وأوضح فيها بأن إبرام هذه الاتفاقية الهامة وتنفيذها، سيُمكن المؤسسة الوطنية للنفط من ميكنة كل أعمالها، وإدخال التقنية الرقمية الحديثة لجميع منظوماتها المالية والإدارية والفنية التي تتعلّق بمجالات الاستكشاف والإنتاج والتصنيع والتسويق الدولي والموارد البشرية، والتي ستساهم في تعزيز مكانة المؤسسة العالمية، كأول جهة سيادية في ليبيا طبّقت مفهوم الشفافية والحوكمة الرشيدة بمهنية واحترافية عالية، وبما يتماشى مع المعايير التي تعمل بها كبريات شركات الطاقة على الصعيد الدولي.

وعلّق صنع الله في هذا الصدد قائلاً : “وقع الاختيار على شركة KPMG لتنفيذ هذا المشروع، كونها إحدى أفضل أربع شركات على مستوى العالم ولما تملكه من خبرة واسعة في هذا المجال، ونأمل في أن تتمكن الشركة في تحقيق اهداف المؤسسة الوطنية للنفط في التحول في كل اعمالها رقمياً خلال العامين القادمين”.

كما قام رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط بتوجيه كل الإدارات المعنية إلى تقديم الدعم والبيانات اللازمة التي تحتاجها الشركة، للمساهمة في تنفيذ وإنجاز هذا المشروع الهام في اقصر وقت ممكن.

من جهته قدّم محمد الزموري رئيس مجلس إدارة الشركة الشكر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط والعاملين فيها، على الثقة الكبيرة في اختيارهم لشركة KPMG لتنفيذ هذا المشروع، موضّحاً بأن الشركة ستضع كل خبرتها لتحقيق أهداف المؤسسة في تحديث منظوماتها وهياكلها التنظيمية، لتعمل بشكل متكامل و متطور.

كما أكد بأن الشركة ستباشر عملها فوراً بتحليل الوضع الحالي وتقييمه، للوصول للمستوى المطلوب والوضع الأمثل لإنجاز هذا المشروع الكبير”.