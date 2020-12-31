مؤسسة النفط تُوقع عقد لحفر 10 آبار مياه بمناطق الجنوب

تم اليوم الخميس، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، وبحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى عبدالله صنع الله، توقيع عقد حفر 10 آبار مياه بمنطقة الجنوب موزّعة على بلديات (أوباري، الغريفة وبنت بيّه).

وأفادت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن هذا التوقيع يأتي ضمن برامج التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط وبرعاية وتمويل من ائتلاف شركة ريبسول وتنسيق ومتابعة من اللجان المشكّلة بشركة أكاكوس للعمليات النفطية.

ويأتي هذا التدخل لحل مشكلة نقص مياه الشرب في هذه المناطق التي تُعاني من نقص المياه منذ عشرات السنين.

وأشارت مؤسسة النفط إلى أن مشروع حفر الآبار يعتبر جزء من مشروع متكامل يشمل أيضا صيانة 10 خزانات مياه علوية قائمة بهذه البلديات وربطها بالآبار، وتوفير المضخات وكل الاحتياجات الأخرى.

وبحسب مؤسسة النفط، سوف يساهم هذا المشروع المتكامل من التخفيف من معاناة المواطنين في تلك المناطق وحلحلة مشكلة نقص مياه الشرب بشكل كبير.

وحضر مراسم التوقيع كل من:

أحمد عمار ، رئيس لجنة إدارة شركة أكاكوس للعمليات النفطية

مختار عبد الدائم، مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط

المهدي صمامة، نائب مدير عام شركة ريبسول

أشرف خليفة المصلح، عميد بلدية بنت بيّه

عبدالستار السنوسي على، عميد بلدية الغريفة

فاطمة الصويعي، نائب عن دائرة أوباري

عبدالحفيظ الصغير، نائب عن دائرة أوباري

ندى الأطرش، مدير إدارة التنمية المستدامة بشركة ريبسول

ياسمين شلبك، مدير إدارة التنمية المستدامة بشركة أكاكوس

علي عبيد، رئيس شركة الميراد لحفر آبار المياه

حسن مصطفى الشريف، لجنة التواصل مع المؤسسة

مفتاح الشارف، إدارة التنمية المستدامة بمؤسسة النفط

محمد قرادة، لجنة المشاريع التنموية شركة أكاكوس

مسعود سعيد خيرات، عضو مجلس بلدي بنت بيّه

عبدالكريم محمد، بلدية بنت بيّه