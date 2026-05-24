مؤسسة النفط: رفع كفاءة الإنتاج أولوية بمشروع «حقل الرشاد»

أجرى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مسعود سليمان، جولةً ميدانية داخل عددٍ من المواقع التشغيلية والفنية التابعة لمشروع تطوير حقل الرشاد، وذلك في إطار متابعة سير العمل ورفع كفاءة الإنتاج ضمن الحقول الهامشية.

وبحسب ما أعلنته المؤسسة الوطنية للنفط، شملت الجولة تفقد أعمال مشروع مجمع الآبار الجاري تنفيذه، إلى جانب متابعة تنفيذ الخط الرئيسي الواصل إلى معمل الغاز بحقل الاستقلال المعروف سابقًا باسم “التحدي”، مع الاطلاع على نسب الإنجاز ومراحل التنفيذ الحالية.

كما وقف رئيس مجلس الإدارة على أعمال تجهيز نقطة استلام الغاز داخل حقل الاستقلال، حيث استمع إلى شروحات فنية قدّمها العاملون حول مدى الجاهزية لاستقبال الغاز المنتج ومعالجته داخل معمل الغاز وفق الخطط التشغيلية المعتمدة.

وتضمنت الجولة أيضًا زيارة معمل الغاز وغرفة التحكم، حيث جرى الاطلاع على سير العمليات التشغيلية ومراجعة أبرز التحديات التي تواجه العاملين، وفي مقدمتها نقص قطع الغيار وبعض الملاحظات المرتبطة بالكوادر العمالية، إضافة إلى شح الميزانيات وتأثيرها على سير العمل، ما يستدعي، وفق ما نوقش، البحث عن حلول تضمن استمرارية التشغيل بكفاءة.

وشملت الزيارة كذلك متابعة العمليات الفنية الجارية على البئر FF26-6، والتي تتضمن تنفيذ أعمال تنشيط باستخدام حامض الهيدروكلوريك وتنظيف البئر بغاز النيتروجين، بهدف رفع كفاءة الإنتاج وتحسين الأداء التشغيلي.

كما تفقّد رئيس المؤسسة موقع شركة “ناجيكو” التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، واطلع على حالة المعدات ومدى جاهزيتها الفنية ضمن نطاق العمل.

وأكدت المؤسسة أن مشروع حقل الرشاد يُعد من المشاريع الهامة في تطوير الحقول الهامشية، ومن المتوقع دخوله مرحلة الإنتاج خلال الأشهر القليلة المقبلة، بما يساهم في تعزيز إمدادات الغاز إلى الشبكة الساحلية، ودعم استخدامه في توليد الكهرباء والصناعات الثقيلة، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الوقود السائل وزيادة العائدات الاقتصادية للدولة.

واختتمت الجولة بالإشادة بجهود الكوادر الوطنية والعاملين في مختلف المواقع، مع التأكيد على أهمية استمرار العمل رغم التحديات التشغيلية والمالية.