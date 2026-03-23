مؤسسة النفط: كل الناقلات تحت «المراقبة والتفريغ»

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط تقريرها الأخير حول أرصدة الوقود وحركة الناقلات في الموانئ الليبية، مسجلة مستويات الوقود في البنزين، الديزل، والغاز، بالإضافة إلى حالة التفريغ للناقلات في كل ميناء، وذلك لضمان متابعة الإمدادات وحركة الطاقة بشكل دقيق.

بيانات الأرصدة وحركة الناقلات (بالطن المتري)

1. ميناء طرابلس

بنزين 21,910 | ديزل 5,976 | غاز 1,982 الناقلات: ناقلة بنزين تحت التفريغ وأخرى في الانتظار، وناقلة غاز تحت التفريغ

2. ميناء مصراتة

بنزين 48,498 | ديزل 926 | غاز 1,008 الناقلات: ناقلة بنزين أنهت التفريغ، وناقلة ديزل تتجهز للتفريغ وأخرى في الانتظار

3. ميناء الزاوية

بنزين 10,084 | ديزل 16,664 | غاز 326 الناقلات: ناقلة بنزين في الانتظار، وناقلة ديزل تحت التفريغ

4. ميناء بنغازي

بنزين 59,016 | ديزل 20,225 | غاز 781 الناقلات: ناقلة بنزين أنهت التفريغ، وناقلة ديزل في الانتظار

5. ميناء طبرق

بنزين 20,676 | ديزل 1,184 | غاز 209 الناقلات: ناقلة بنزين تحت التفريغ، وناقلة ديزل في الانتظار

يذكر أن الأرقام تمثل الرصيد الحالي لكل نوع من الوقود مقدّرًا بالطن المتري في كل ميناء أو مستودع.