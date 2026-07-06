ليبيا تنضم إلى برنامج أممي لرصد وخفض «انبعاثات الميثان»

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط التزام ليبيا الراسخ بخفض حرق الغاز والانبعاثات، وفي مقدمتها انبعاثات غاز الميثان، عبر تبني أفضل الممارسات العالمية، وتحديث البنية التحتية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، إلى جانب اعتماد تقنيات متقدمة لرصد الانبعاثات وقياسها والتحكم فيها، بما يتوافق مع المعايير البيئية الدولية.

وجاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال الورشة التشاورية، التي انطلقت صباح اليوم في العاصمة طرابلس، حيث استعرض نتائج جهود المؤسسة الوطنية للنفط في الحد من حرق الغاز، موضحاً أن هذه الجهود أسفرت عن خفض أكثر من 100 مليون قدم مكعب خلال عام 2025، فيما تقترب المؤسسة من تحقيق خفض يتجاوز 180 مليون قدم مكعب خلال عام 2026.

وأضاف أن انضمام ليبيا إلى برنامج الخفض من انبعاثات غاز الميثان OGMP 2.0، التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، يجسد التزام المؤسسة الواضح والعملي بتعزيز الشفافية البيئية، والمحافظة على المناخ والبيئة، والمساهمة بفاعلية في الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي.

وأوضح أن الورشة التشاورية تمثل منصة مهمة للحوار وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات المشاركة، كما توفر فرصة لتعزيز الفهم المشترك للتحديات والفرص المرتبطة بخفض الانبعاثات وإدارة غاز الميثان، إلى جانب وضع أسس عملية للتعاون المستقبلي، معرباً عن أمله في أن تخرج الورشة بتوصيات عملية تدعم جهود الاستدامة البيئية وتسهم في تطوير قطاع الطاقة في ليبيا والعالم.

وتتواصل أعمال الورشة، التي تستضيفها المؤسسة الوطنية للنفط على مدى يومين في طرابلس، بإشراف الإدارة العامة للصحة والسلامة والبيئة والأمن الصناعي والطاقات المتجددة والجودة، وبالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي والمرصد الدولي لانبعاثات الميثان التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وتتضمن الورشة جلسات متنوعة تشمل عروضاً تقديمية لمشاريع بيئية، إلى جانب جلسات نقاش تركز على إدارة انبعاثات الميثان، والاستجابة للانسكابات النفطية، والطاقات المتجددة.