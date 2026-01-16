مؤسسة النفط: ناقلات الوقود في الطريق لضمان الإمدادات المستمرة

أكد مسعود سليمان، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن حركة التوريد والتوزيع تسير بشكل منتظم ومستمر في جميع المناطق الليبية، مشيرًا إلى أن المخزونات الحالية من الوقود والغاز كافية لعدة أيام.

وأوضح سليمان في منشور على صفحته بالفسبوك، أن هناك ناقلات قيد التفريغ وأخرى في طريقها للوصول، مؤكدًا أن المؤسسة الوطنية للنفط بالتعاون مع شركة البريقة لتسويق النفط تواصلان العمل لضمان استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات المواطنين في كل الأوقات.

وأشار رئيس المؤسسة إلى أن الجهود المبذولة تهدف إلى ضمان عدم انقطاع الوقود والغاز في مختلف المناطق، مع متابعة مستمرة لحركة التوريد والتوزيع بما يضمن الاستقرار لجميع المواطنين.