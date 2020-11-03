مؤسسة النفط و«إيني» الإيطالية تناقشان مشروع تطوير حقل البوري

استقبل رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الثلاثاء، المدير التنفيذي للعمليات لشركة “إيني” الإيطالية اليساندرو بوليتي والوفد المرافق له، بالمقر الرئيسي للمؤسسة في العاصمة طرابلس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع ، أبرزها مشروع تطوير حقل البوري المرحلة الثانية، حيث ناقش الحاضرون باستفاضة كل المسائل المتعلقة به مالياً وقانونياً وفنياً ولوجستياً، والتحديات الراهنة والمتمثّلة في شح الميزانيات، والتي تحتاجها المؤسسة لتسيير القطاع وللقيام بأعمال الصيانة اللازمة للمعدات السطحية التي تأثّرت نتيجة الإغلاقات خلال الفترة الماضية، ولكي تتمكن من إنجاز المشاريع الهامة بالقطاع، والتي ستساهم بدورها في زيادة معدلات الانتاج، ودعم الاقتصاد الوطني.

وعلّق صنع الله في هذا الصدد قائلاً : “نحن فخورون بعلاقتنا الاستراتيجية والتاريخية التي تربطنا مع شركة إيني الايطالية والتي تمتد إلى قرابة الخمسين عام، تم خلالها تحقيق العديد من الإنجازات والمشاريع، ونتطلع إلى أن تمتد هذه العلاقة المثمرة والبناءة الى فترة اطول لتطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا”.

وأضاف صنع الله: “لقد عملت المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها في الفترة السابقة في ظروف صعبة للغاية، ولكن بعد أن تم رفع حالة القوة القاهرة وإعادة عمليات الإنتاج بكافة الحقول والموانئ والمواقع النفطية، فإننا نأمل أن تستمر الأوضاع والظروف في التحسن، وهو ما نتمناه جميعاً”.

من جهته أشاد بوليتي بجهود مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط التي أثمرت في نهاية المطاف إلى إعادة عجلة الإنتاج من جديد، حيث قال : “لم تنجح المؤسسة الوطنية للنفط في إعادة الإنتاج من جديد وحسب، بل أنها نجحت أيضاً في التصدي ومكافحة جائحة كورونا التي عصفت بالعالم، وخاصة دول أوروبا، وكنا نتابع طيلة الأشهر الماضية في الجهود الاستثنائية التي بُذِلت من قِبل المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها في تطبيق كافة المعايير العالمية بكفاءة عالية للحد من انتشار هذا الفيروس الخطير في مواقعها، كما قامت شركة إيني بإرسال الكثير من المساعدات ودعم كل المناطق المجاورة لعملياتها بمختلف ربوع ليبيا، وستواصل شركة إيني التنسيق مع ادارة التنمية المستدامة بالمؤسسة للاستمرار في التعاون في هذا الجانب، ونعي جيداً حجم المسؤوليات التي تقع على عاتق مجلس الادارة، ونؤكد بأن شركة إيني تسعى دائما الى توطيد العلاقات مع المؤسسة الوطنية للنفط، وتعتبرها شريك إستراتيجي قوي، ونتطلع كذلك لتحقيق إنجازات أخرى في المستقبل”.