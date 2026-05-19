سليمان: نسعى لتسريع إدخال «مشاريع الغاز» إلى مرحلة الإنتاج

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان مع المدير العام لشركة إيني شمال أفريقيا أليساندرو تياني سبل تعزيز التعاون المشترك في مشاريع الغاز، إلى جانب مناقشة ملفات فنية واستراتيجية تتعلق بتطوير قطاع الطاقة في ليبيا.

وشهد اللقاء استعراض فرص تطوير مشاريع الغاز الحالية والمستقبلية، والعمل على إدخالها إلى مرحلة الإنتاج بأسرع وقت، إضافة إلى بحث آليات رفع معدلات الإنتاج من الحقول القائمة ودعم خطط المؤسسة الوطنية للنفط لتنفيذ مشاريعها بما يعزز الاستقرار ويدعم الأهداف التنموية.

كما ناقش الجانبان مستجدات مشروع استغلال الغاز المحروق في حقل البوري، إلى جانب أعمال تطوير التركيبين البحريين A وE، ضمن جهود تستهدف تحسين كفاءة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

وأكد الطرفان أهمية استمرار الشراكة والتنسيق بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني، بما يضمن تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير الفنية والتشغيلية، ويدعم خطط تطوير قطاع الغاز في ليبيا خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التحرك في وقت تكثف فيه ليبيا جهودها لرفع إنتاج النفط والغاز وتعزيز موقعها كمصدر رئيسي للطاقة في المنطقة، عبر تسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وتُعد شركة إيني الإيطالية من أبرز الشركات الدولية العاملة في قطاع الطاقة الليبي، حيث ترتبط بشراكة طويلة مع المؤسسة الوطنية للنفط في مجالات الاستكشاف والإنتاج وتطوير الحقول.

ويحظى ملف الغاز بأهمية متزايدة في ليبيا مع تنامي الطلب الإقليمي والدولي على مصادر الطاقة، إلى جانب توجهات تستهدف زيادة الإنتاج وتحسين كفاءة الاستغلال وتقليل الفاقد.

كما يُنظر إلى مشروع استغلال الغاز المحروق باعتباره من المشاريع الحيوية التي تهدف إلى خفض الانبعاثات البيئية وتقليل الهدر، إضافة إلى تعزيز العوائد الاقتصادية لقطاع الطاقة الليبي.