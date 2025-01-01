مؤسسة النفط وشركة «إيني» تنظمان ورشة عمل حول تصاريح العمل

نظمت إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة الوطنية للنفط وبالتعاون مع إدارة الصحة والسلامة والبيئة بشركة “ايني شمال افريقيا” ورشة عمل بعنوان “تصريح العمل.. التطبيق والحلول”.

وشهدت الورشة التي استضافها معهد النفط للتأهيل والتدريب، “حضور أكثر من 100 مشارك من المختصين بإدارات الصحة والسلامة بالشركات النفطية، وممثلين عن شركات “أو.إم .في” و”توتال” و”ريمسا”.

وتهدف الورشة إلي “التوعية بالمخاطر ورفع مستوى حوكمة إجراءات تصاريح العمل وتحديثها والتحول الرقمي لنظام التصاريح بين الأقسام المعنية بإدارة تصاريح العمل في المواقع النفطية، في إطار اهتمام المؤسسة بالرفع من مستوى ثقافة السلامة والالتزام بإجراءات تطبيقها”.