مؤسسة النفط وشركة «البريقة» تُناقشان خطط عام 2021

عُقِد اليوم الأربعاء، بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، اجتماعاً تقابلياً بين المؤسسة وشركة البريقة لتسويق النفط، برئاسة رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، وبحضور أعضاء مجلس الادرة بالمؤسسة ، جادالله العوكلي، وأبو القاسم شنقير، ورئيس لجنة الإدارة بشركة البريقة إبراهيم أبو بريدعة، وأعضاء لجنة الإدارة بالشركة عبدالرحمن العبيدي، فرج الجعيدي، ومصطفي عون.

وتم خلال الاجتماع مناقشة النشاط العام للشركة، وخططها للنهوض والتطوير والتحديات والصعوبات التي تواجهها، والحلول المناسبة لحلحلتها وتجاوزها، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمؤسسة على فيسبوك.

وتطرق الحاضرون باستفاضة إلى خطط وبرامج شركة البريقة لتسويق النفط الإستراتيجية للعام 2021، لتحسين خدماتها التي تقدمها للمواطن الليبي في مختلف ربوع ليبيا، وأبرزها إيصال المحروقات وتوفير الغاز لجميع المدن والمناطق بطرق مبتكرة وسلسة.

وأكد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة على دعمهم الكامل لشركة البريقة لتسويق النفط على جميع الأصعدة.

وعلّق رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله في هذا الصدد قائلاً: “بالرغم من الظروف الاستثنائية التي مر بها قطاع النفط ولا يزال، فلقد حقّقت شركة البريقة لتسويق النفط خلال هذه الفترة إنجازات ونجاحات غير عادية، وهو ليس بغريب عنها، فهي شركة عريقة يمتد عمرها لقرابة الـ50 عام، وهي تخدم المواطن الليبي أين ما كان من خلال فروعها بمختلف مناطق ومدن ليبيا، وستستمر المؤسسة الوطنية للنفط في دعم هذه الشركة الرائدة لتقديم أفضل الخدمات لجميع الليبيين ونتمنى أن تتحسن الأوضاع الأمنية في ربوع الوطن ليصل كل أنواع الوقود إلى المواطن الكريم”.

وأكد صنع الله بأن المؤسسة الوطنية للنفط تقوم بالإبلاغ عن جميع الخروقات الأمنية مع الجهات المختصة بالدولة وآخرها الهجوم على سيارات الشركة والاستيلاء على كميات كبيرة من زيت المحركات بمنطقة الشرفاء بالزاوية”.