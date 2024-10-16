مؤسسة النفط وشركة الواحة تناقشان الميزانيات اللازمة لعام 2025

ناقشت شركة الواحة للنفط، في اجتماع مع المؤسسة الوطنية للنفط، “نتائج نشاط إدارة الاستكشاف بالشركة للعام الجاري، بما في ذلك برامج الحفر الاستكشافي والمسح السيزمي في القطع والامتيازات التابعة لها، بالإضافة إلى مقترحات برامج نشاط الاستكشاف والدراسات والميزانيات اللازمة لها لعام 2025”.

واستعرض الاجتماع “برنامج المسح السيزمي في القطع 12 و13، وبرنامج المعالجة وإعادة المعالجة للخطوط السيزمية في القطع 31، م ن 59 وبعض المناطق الأخرى”.

وتناول الاجتماع، الذي انعقد بمقر المؤسسة بطرابلس، “الدراسات الجديدة المقترحة لتغطية جميع المناطق التابعة للشركة”.

هذا وشارك في الاجتماع كل من مدير إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدير إدارة الاستكشاف بشركة الواحة، بالإضافة إلى عدد من المراقبين والمهندسين والمختصين، كما شارك ممثلون عن الشريك الأجنبي لشركة الواحة من شركتي “توتال” و”كونوكوفيلبس” عبر الدائرة المغلقة.

المؤسسة الوطنية للنفط والواحة تناقشان برامج الاستكشاف والدراسات والميزانيات اللازمة لعام 2025 ناقشت شركة الواحة للنفط… تم النشر بواسطة ‏المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‏ في الأربعاء، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤