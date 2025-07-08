مؤسسة النفط وشركة «ريمسا» الإسبانية توقعان اتفاقية لتطوير القطاع الصحي بـ«وادي الآجال»

وقّع مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط اتفاقية تعاون مع مدير عام شركة “ريمسا” الإسبانية، لتطوير مستشفى أوباري، بحضور مدير عام المستشفى وعميد بلدية أوباري.

ويهدف المشروع إلى تطوير الإدارة الصحية وتقديم الدعم الفني لمستشفى أوباري، مستهدفًا سكان منطقة وادي الآجال، وخاصة بلدات أوباري، بنت بيه، والغريفة التي يزيد عدد سكانها عن 70 ألف نسمة.

ويرتكز المشروع على ثلاثة محاور رئيسية: تحسين الإدارة الصحية للمستشفى، إنشاء سكن للأطباء، توفير المعدات الطبية الحديثة للمستشفى.

ويأتي هذا المشروع ضمن برامج التنمية المستدامة التي تتبناها المؤسسة الوطنية للنفط بالتعاون مع شركائها الدوليين، بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية في المناطق المجاورة لعملياتها النفطية.