تدريب عملي لجمع بيانات المضخات الغاطسة المستخدمة في آبار النفط

نظمت إدارة الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط، ورشة عمل بالتعاون مع شركة “شلمبرجير”، حول استخدام برمجيات جمع بيانات المضخات الغاطسة المستخدمة في آبار النفط.

وبحسب مؤسسة النقط، “استهدفت الورشة مهندسي إدارة الإنتاج، بهدف تزويدهم بالخبرة العملية التي تسهم في زيادة الإنتاج واتخاذ القرارات الفنية اللازمة”.

وقدّم ممثلو شركة “شلمبرجير”، “تدريبًا عمليًا على آلية جمع البيانات، تمهيدًا لتطبيقها في إدارات الإنتاج بشركات القطاع، كما استعرضوا أحدث التطورات التقنية في هذا المجال”.

هذا و”شارك في الورشة مدير إدارة الإنتاج، ومدير إدارة التطوير الاحتياطي بالمؤسسة، بالإضافة إلى عدد من الفنيين المختصين من المؤسسة ونظرائهم في شركة “شلمبرجير”.