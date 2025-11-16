مؤسسة النفط و«SLB» تتعاونان في مشاريع التنمية المستدامة

وقعت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم مذكرة تفاهم مع شركة SLB (شلمبرجير)، أحد أبرز شركائها الاستراتيجيين في مجالات التطوير والخدمات، في إطار التزامها بدعم برامج التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين قطاع النفط ومتطلبات التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في ليبيا.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في تنفيذ مشاريع مستقبلية تخدم المجتمعات المحلية، خاصة في المناطق المحيطة بالحقول النفطية ومواقع العمليات، إلى جانب المبادرات التي تدعم تطوير المؤسسات التعليمية ضمن برامج التنمية المستدامة للمؤسسة.