مؤسسة النفط: 1.39 مليون برميل نفط و49 ألف برميل مكثفات خلال 24 ساعة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن معدلات الإنتاج اليومية للنفط الخام والمكثفات والغاز الطبيعي خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وبحسب المؤسسة، بلغت الكميات كالتالي:

النفط الخام: 1,391,089 برميل

1,391,089 برميل المكثفات: 49,909 برميل

49,909 برميل الغاز الطبيعي: 2.469 مليار قدم مكعب

وأكدت المؤسسة استمرار جهودها للحفاظ على معدلات الإنتاج ودعم الاستقرار في قطاع الطاقة الليبي.هذا وتُعد ليبيا من أبرز الدول المنتجة للنفط في إفريقيا، ويشكل النفط العمود الفقري للاقتصاد الوطني، حيث يساهم بشكل كبير في الإيرادات العامة وتمويل مشاريع التنمية، وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط إلى ضمان استمرار الإنتاج بكفاءة عالية رغم التحديات اللوجستية والسياسية في البلاد.