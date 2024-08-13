مؤسسة حقوقية تدعو للاستجابة للمتضررين في الكفرة

حثت مؤسسة حقوقية الجهات الحكومية على “ضرورة تسريع الخطوات والجهود واتخاذ الاجراءات الفعالة للتدخل وتقديم المساعدة العاجلة للمتضررين جراء الفيضانات والسيول التي ضربت مدينة الكفرة يوم الأحد وتوفير الحماية والرعاية العاجلة للسُكان، وتوجيه جميع الوزارات والهيئات المختصة لتسخير الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لتجاوز هذه الكارثة، والعمل على توفير كامل الاحتياجات الغذائية والطبية للمواطنين، بهدف التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التي يعيشها السكان هناك، والعمل على حصر الأضرار الناتجة عن هذه السيول التي غمرت مدينة الكفرة”.

وقالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا في بيان أصدرته، إنّه “يتعين أن يتلقى المواطنون الليبيون، سُكان المناطق المهمشة بالجنوب الليبي، خدمات الطوارئ على أرض الواقع بما يُعزز من شُعورهم بمواطنتهم، وعدم الاكتفاء بالمتابعة عن بُعد من مكاتب الحكومة بطرابلس، وهو أمر لا يُعبر عن الشُعور بالمسؤولية القانونية والوطنية والإنسانية للحكومة تجاه مواطنيها” محملة حكومة الوحدة الوطنية، المسؤولية حيال إهمالها لبعض المدن الليبية وعدم الاكتراث للبنية التحتية وخاصةً مدن الجنوب الليبي.

وطالبت المؤسسة حكومة الوحدة الوطنية “بسُّرعة التحرك والاستجابة العاجلة لمواجهة هذه الظروف المناخية آلتي قد تعرض سلامة سكان مدينتي الكفرة وتازربو للخطر، وتهدد بتعرض منازلهم للانجرافات المائية”، مشددة “على أهمية قيام الحكومة بواجباتها ومسؤولياتها القانونية والوطنية المناطة بها تجاه المواطنين في المناطق المتضررة بتوفير كافة التجهيزات الضرورية للتعامل مع الكوارث الطبيعية لضمان سلامة السكان، والحيلولة دون وقوع أي ضحايا أو أضرار مادية للممتلكات العامة والخاصة، قدر الإمكان”.

وناشد البيان “مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات والجمعيات الإنسانية والخيرية بتكثيف جُهودها في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة لدعم المتضررين، وتقديم يد العون لهم في هذه المحنة الإنسانية التي يمرون بها”.

مؤسسة تدعو للاستجابة للمتضررين في الكفرة بالتحرك على الأرض وليس بالمتابعة عن بعد طرابلس 12 أغسطس 2024 (الأنباء الليبية)… تم النشر بواسطة ‏المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا – Nihrl‏ في الاثنين، ١٢ أغسطس ٢٠٢٤