مؤسسة «رؤية» لعلوم الفضاء تنفي شائعات تأثر ليبيا بإعصار مُدمِّر

نفت مؤسسة “رؤية” لعلوم الفضاء وتطبيقاته، كل الشائعات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تأثر ليبيا بإعصار مدمر الفترة القادمة، مؤكدة أنها محض إشاعات لا أساس لها.



وأفادت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن التوقّعات تشير إلى تأثر ليبيا، بأطراف منخفض جوي قد يتعمق ليكون عاصفة متوسطية، ومن المتوقّع أن يكون تأثيره المباشر على شمال تونس، ويكون محدود الفعالية في ليبيا، بحسب آخر تحديثات مخرجات النماذج العددية.

وأوضحت “رؤية” أن ليبيا ستشهد أمطاراً رعديةً من حين إلى آخر، خفيفة إلى متوسطة على الساحل الغربي وسهل جفارة والجبل، إلى غزيرة أحياناً بنطاقات محدودة من الجبل والساحل، في حين يستمر تأثير المنخفض الجوي لأيام عدة، ومن المحتمل أن ينتقل تأثيره إلى الساحل الشرقي، بحلول نهاية الأسبوع.