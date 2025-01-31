مؤسسة للنفط تشارك بافتتاح «قسم تكنولوجيا التعليم» بجامعة بنغازي

شاركت إدارة التنمية المستدامة في المؤسسة الوطنية للنفط في حفل افتتاح قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية بجامعة بنغازي.

وأكد مدير الإدارة في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن “المؤسسة الوطنية للنفط تؤمن بأن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الحقيقي لضمان مستقبل مزدهر”، مشيراً إلى أن “دعم المؤسسة لهذا القسم جاء انطلاقاً من إيمانها بدوره المحوري في بناء قدرات الشباب وإعدادهم لتولي مواقع قيادية في المستقبل”.

كما أوضح أن “دعم المؤسسة لمثل هذه المشاريع التعليمية يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في مجال تطوير التعليم وضمان توفيره بأساليب مبتكرة وشاملة”.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط ساهمت في استحداث قسم تكنولوجيا التعليم من خلال تزويده بمجموعة من التجهيزات، شملت حواسيب ووسائل تعليمية متنوعة، وذلك في إطار خططها الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة.

إدارة التنمية المستدامة تشارك في افتتاح قسم تكنولوجيا التعليم بجامعة بنغازي شاركت إدارة التنمية المستدامة في حفل افتتاح… تم النشر بواسطة ‏المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‏ في الخميس، ٣٠ يناير ٢٠٢٥