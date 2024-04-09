مؤسسة ليبية تتباهى بتعبيد طريق وإقامة جسر

واصفا إياه بالمشروع “الاستراتيجي الدولي الأكبر” أعلن جهاز التنمية في سرت، أنه سيتم رصف الطريق الدولي الساحلي المزدوج في اتجاهين، وبعرض 4 حارات، وستكون سرت نواة ومركز انطلاقته الأولى.

وبالغ الجهاز في تقييم المشروع مشيرا إلى أنه يأتي ضمن باقة مشاريع التنمية موضحا أنه سيتم الرصّف في ثلاث اتجاهات، حيث ستكون مرحلته الأولى بطول 50 كيلو متر في الاتجاه الغربي لسرت المدينة، وبذات المسافة وذات التوقيت سيُعبّد في قطاعه الشرقي.

وبحسب الجهاز سيشهد المشروع الكثير من التحويلات والأنفاق والكباري والتوسعة داخل سرت المدينة، مشيرًا إلى أن المشروع سيُدعّم بتنفيذ بعض جُزر الدوران والخروج الآمن في بعض مختنقات الطُرق.

وستُنفذ في نهاية كل مسافة من مسافات المرحلة الأولى،محطات رسمية مخصصة لرسوم خدمات الطُرق، وستكون هناك إنشاءات خدمية مصاحبة منها المقاهي وخدمة التزود بالوقود. ومن غير اللائق بحسب متابعين بدولة نفطية غنية مثل ليبيا أن تتباهى إداراتها و مسؤوليها، بتعبيد طريق وإقامة الجسور فوقه، فهذه المشاريع خدمية وهي متوفرة في افقر دول العالم، ولا يمكن القبول بوصفها مشاريع استراتيجية دولية.