مؤسسة النفط توقّع مذكرة تفاهم مع «الشركة التركية للبترول»

وقعّت المؤسسة الوطنية للنفط، ممثلة برئيس مجلس إدارتها المهندس مسعود سليمان، في إسطنبول، مذكرة تفاهم مع الشركة التركية للبترول TPAO، التي يمثلها مديرها العام أحمد تورك أوغلو.

وتنص المذكرة على قيام الشركة التركية بإجراء دراسة جيولوجية وجيوفيزيائية لأربع مناطق بحرية، إلى جانب تنفيذ مسح سيزمي ثنائي الأبعاد بمسافة 10 آلاف كيلومتر طولي، ومعالجة البيانات الناتجة خلال مدة لا تتجاوز 9 أشهر كحد أقصى.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون بين المؤسستين لتطوير الموارد النفطية البحرية وتحسين الاستكشافات في المنطقة.