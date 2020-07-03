مؤسس أمازون.. من ثري إلى فاحش الثراء

عين ليبيا | نُشر: الجمعة، 3 يوليو 2020 - 12:54 | آخر تحديث: 3 يوليو 2020 - 15:11 نُشر: الجمعة، 3 يوليو 2020 - 12:54
اقتصاد
جيف بيزوس - أمازون
تجاوزت ثروة "جيف بيزوس" 170 مليار دولار

بلغت ثروة مؤسس ومدير “أمازون” جيف بيزوس، 171.6 مليار دولار، وهو مستوى قياسي لبيزوس، الرجل الأغنى في العالم، بحسب وكالة “بلومبرغ”.

وجاء ارتفاع ثروة بيزوس على خلفية صعود أسهم “أمازون” في البورصة، حيث أنهى سهم الشركة تعاملات الأربعاء على ارتفاع نسبته 4.4% وبلغ مستوى قياسي عند 2878.7 دولار للسهم.

ويمتلك بيزوس 11% من أسهم شركة “أمازون”، التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 1.4 تريليون دولار.

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وقد زادت ثروة بيزوس خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 56.7 مليار دولار، وذلك في ظل ازدهار أعمال الشركة مع إقبال الكثيرين للشراء عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا، وفقا لبيانات “بلومبرغ”.

آخر تحديث: 3 يوليو 2020 - 15:11
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