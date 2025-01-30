مؤسس «تلغرام» يكشف أسرار تفوق الصين بمجال «الذكاء الاصطناعي»

تحدث مؤسس “تليغرام” بافيل دوروف عن أسباب تأخر الغرب عن الصين في مجال الذكاء الاصطناعي.

قال دوروف في قناته على “تليغرام”: “بعد نجاح الشركة الناشئة الصينية DeepSeek يتساءل الكثيرون عن كيفية تمكن الصين من اللحاق بالولايات المتحدة بسرعة في مجال الذكاء الاصطناعي. لكن تقدم الصين في مجال الكفاءة الخوارزمية لم يأتِ من فراغ، فقد تفوق طلاب المدارس الصينية منذ فترة طويلة في الرياضيات والبرمجة في المسابقات الدولية.”

وأضاف أن “نظام التعليم الثانوي الصيني المستوحى من النموذج السوفيتي حيث يتم تشجيع المنافسة الشديدة بين الطلاب يتفوق على النظام الغربي، وفي المقابل، فإن معظم المدارس الغربية لا تشجع على المنافسة، حيث تحظر نشر درجات وتصنيفات الطلاب، لكن مثل هذه الإجراءات تقلل أيضا من تحفيز الطلاب المتفوقين”.

ودعا دوروف إلى “إصلاح شامل لنظام التعليم الثانوي في الولايات المتحدة. وقال إنه بدون ذلك، فإن تفوق الصين في مجال التكنولوجيا سيصبح أمرا حتميا”.

وDeepSeek هو روبوت محادثة يعتمد على نموذج لغوي كبير (Large Language Mode ، LLM) طورته شركة صينية ناشئة تحمل نفس الاسم، تأسست في عام 2023 من قبل المؤسس المشارك للصندوق الصيني High-Flyer ليانغ وينفنغ

ويتميز هذا النموذج بقدرة فائقة على إنشاء نصوص بأحجام وأنواع مختلفة والبحث عن المعلومات على الإنترنت وفك رموز المخططات وشرح الصور وكتابة الكود وتنسيقه بشكل صحيح وحل المهام المعقدة في البرمجة.

وفي 20 يناير الجاري أطلقت الشركة نماذج الجيل الأول R1-Zero وR1 ، والتي تم إنشاؤها بناء على DeepSeek- V3. وبحلول 27 يناير الجاري تفوق التطبيق على ChatGPT في تصنيف التطبيقات المجانية الأكثر تنزيلا في متجر App Store.