مؤشرات ايجابية تظهرها نشرة سوق العمل في السعودية

أظهرت نشرة سوق العمل في السعودية، التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء، انخفاضا تاريخيا لبطالة النساء، وارتفاعا في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

وشملت النشرة نتائج ومؤشرات تتعلق بعدد العاملين ومعدل البطالة بين السعوديين ومستويات المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان والسعوديين.

ونقلت صحيفة “سبق” عن الهيئة عدة مؤشرات إيجابية تصدرها انخفاض معدل البطالة بين السعوديين في القطاع الخاص، ليصل إلى 7.7% كأدنى مستوى تاريخي له، بالإضافة إلى نزول تاريخي غير مسبوق لمعدل البطالة بين السعوديات.

وأكدت الهيئة “انخفاض معدل البطالة لإجمالي سكان المملكة إلى 4.4٪ في الربع الرابع عام 2023”.

وأشارت الهيئة إلى أنه “خلال عام 2023 استفاد نحو 1.9 مليون سعودي وسعودية من البرامج التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية والموجهة لدعم وتدريب وتوظيف وتمكين الكوادر الوطنية، وتجاوزت مصروفات الدعم المقدمة من الصندوق لتمكين السعوديين 8.7 مليارات ريال (2.3 مليار دولار).

ولفتت إلى أن “برامج وقرارات التوطين ومبادرات المنظومة لدعم منشآت القطاع الخاص، ساهمت في وصول عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى رقم قياسي جديد، حيث بلغ أكثر من 2.3 مليون”.

وذكرت جريدة “الرياض” أن “هذه النتائج الإيجابية تعكس استمرار سوق العمل السعودي في التوسع واستقطاب الكوادر الوطنية”.