مؤشرات دولية وبيانات دقيقة.. التربية تطلق مساراً جديداً لتطوير القطاع

عقد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد القريو، الاثنين، اجتماعًا في مقر الوزارة مع عدد من الخبراء والمستشارين في القطاع، لبحث آليات قياس جودة التعليم وتقييم المؤشرات الهيكلية والإحصائية الخاصة بقطاع التعليم.

وناقش الاجتماع محورين رئيسيين، ركز الأول على آليات إدخال مرحلة التعليم الأساسي ضمن التصنيفات والمؤشرات الدولية، حيث قدم الدكتور حسين المشرقي عرضًا تناول الجوانب التقنية والإجرائية المرتبطة بهذه الخطوة.

ويأتي هذا المسار في إطار المبادرة الوطنية التي تبناها وزير التربية والتعليم الدكتور محمد القريو، بهدف تعزيز حضور النظام التعليمي الليبي ضمن خارطة المؤشرات الدولية، وتطوير أدوات تقييم الأداء وفق معايير معتمدة عالميًا.

أما المحور الثاني، فتناول تقريرًا مفصلًا قدمه الدكتور خالد حمير والأستاذ عدنان الزروق، حول المؤشرات الإحصائية لقطاع التعليم خلال العام الدراسي الماضي.

وأوضح التقرير البيانات المتعلقة بواقع المدارس والمؤسسات التعليمية، بما يوفر قاعدة معلومات مرجعية تساعد في قراءة وضع القطاع بصورة أكثر دقة، ودعم صناعة القرار على أساس البيانات والأدلة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن توجه وزارة التربية والتعليم نحو تطوير منظومة التقييم والمتابعة، وتعزيز استخدام المؤشرات التعليمية في التخطيط وتحسين جودة العملية التعليمية.