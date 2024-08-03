مؤشر أسعار الأغذية في العالم يراوح مكانه

أفادت منظمـة الأغذيـة والزراعـة للأمم المتحدة “الفاو”، “بأنّ مؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية قد راوح مكانه عمومًا في شهر يوليو للشهر الثاني على التوالي، حيث عوّض ارتفاع الأسعار الدولية للزيوت النباتية ومنتجات اللحوم والسكر عن الانخفاض المستمر في أسعار الحبوب”.

وبحسب التقرير، “بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالميًا، 120.8 نقاط في يوليو، أي أدنى بقليل من مستواه المراجع لشهر يونيو البالغ 121.0 نقطة. والمؤشر هو الآن أقل بنسبة 3.1 في المائة من قيمته المقابلة قبل عام”.

ووفق التقرير، “انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنسبة 3.8 في المائة عن مستواه في شهر يونيو في ظل انخفاض أسعار الصادرات العالمية لجميع الحبوب الرئيسية للشهر الثاني على التوالي. وقد انخفضت أسعار القمح بفعل زيادة الكميات المتاحة موسميًا نتيجة الحصاد الشتوي الجاري في بلدان النصف الشمالي من الكرة الأرضية، والظروف المواتية عمومًا في كندا والولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم التوقعات التي تفيد بأنّ محاصيل القمح الربيعي ستكون وافية في وقت لاحق من السنة. وانخفضت كذلك أسعار صادرات الذرة في ضوء تقدّم المحاصيل في الأرجنتين والبرازيل بوتيرة أسرع من تلك المسجّلة خلال العام الماضي وبقاء أحوال المحاصيل في الولايات المتحدة الأمريكية جيدة. وانخفض مؤشر أسعار الأرزّ عمومًا بنسبة 2.4 في المائة مقارنة مع مستواه المسجل في يونيو، وسط تباطؤ الأنشطة التجارية بوجه عام لكل من صنفي Indica و Japonica”.

في المقابل، وبحسب التقرير، “ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بمستواه في شهر يونيو ليصل إلى أعلى مستوى له خلال سنة ونصف السنة. وارتفعت الأسعار العالمية لزيوت النخيل والصويا ودوّار الشمس وبذور اللفت، مدفوعةً بالطلب القوي على زيت الصويا من قطاع الوقود الأحيائي وتراجع توقعات المحاصيل لزيوت دوار الشمس وبذور اللفت في العديد من البلدان المنتجة الرئيسية”.

وحسب التقرير، “ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم بنسبة 1.2 في المائة في يوليو في ظل الطلب القوي على الواردات من لحوم الأبقار والأغنام والدواجن، رغم انخفاض أسعار لحوم الخنزير بشكل طفيف نتيجة العرض المفرط في أوروبا الغربية، وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بمستواه في شهر يونيو، حيث عوّض انخفاض إنتاج السكر في البرازيل إلى ما دون التوقعات عن تأثير تحسّن الأمطار الموسمية في الهند والأحوال الجوية المواتية في تايلند”.

وبحسب التقرير، “لم يطرأ أي تغيير يُذكر تقريبًا على مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان في يوليو، بحيث عوّض عن الانخفاض في مؤشرات منتجات الحليب المجفف عن الزيادات في مؤشري الزبدة والأجبان”.