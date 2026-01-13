«مؤشر البيتزا» عند البنتاغون يقفز 1000%.. ماذا يخطط ترامب؟

شهد “مؤشر البيتزا” قرب مبنى البنتاغون ارتفاعًا قياسيًا، مع تصاعد وتيرة التهديدات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أثار تكهنات بشأن احتمال بدء عملية عسكرية أمريكية خلال ساعات.

وسجل المؤشر، الذي يعتمد على عدد طلبات البيتزا في محيط مبنى وزارة الدفاع الأمريكية، ارتفاعًا بنسبة 1000% عند الساعة الواحدة مساء بتوقيت واشنطن، واستمر في الصعود حتى بلغ ذروته عند الساعة الخامسة مساء.

ويرتبط “مؤشر البيتزا” منذ سنوات بزيادة النشاط العسكري أو الاجتماعات الأمنية الطارئة في واشنطن، حيث تشير الزيادات الكبيرة في الطلبات إلى استعداد الإدارة الأمريكية لإطلاق عمليات عسكرية أو اتخاذ قرارات عاجلة.

وفي الساعات الأولى من يوم 3 يناير الجاري، شهدت مناطق محيطة بالبنتاغون ارتفاعًا غير معتاد في طلبات البيتزا، تزامن ذلك مع بدء العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا واحتجاز الرئيس نيكولاس مادورو.

وسجلت الطلبات ارتفاعًا بنسبة 700% ليلة الهجوم، وارتفعت بنسبة 1250% مساء الأحد التالي بالتزامن مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وتوجيهه تهديدات مباشرة لكل من كولومبيا والمكسيك وإيران.

وقد صاحب هذا النشاط انفجارات قوية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، قبل الإعلان الرسمي عن العملية، مما يعزز ارتباط “مؤشر البيتزا” بتوقع التحركات العسكرية أو الأزمات السياسية الكبرى.

ويعتبر “مؤشر البيتزا” ظاهرة ثقافية واستخباراتية بدأت في التسعينيات، حيث أظهرت سوابق تاريخية زيادة الطلبات قبل أحداث كبرى مثل غزو العراق للكويت عام 1990 وحرب الخليج الثانية عام 1991، إضافةً إلى عدة أزمات سياسية داخل الولايات المتحدة خلال تلك الفترة.

ويؤكد خبراء أن المؤشر ليس أداة رسمية للتنبؤ بالتحركات العسكرية، إذ يمكن أن تؤثر عوامل عادية مثل ساعات العمل الطويلة أو الطلب الموسمي على ارتفاع الطلبات، لكنه يظل مرآة للنشاط الليلي في واشنطن وتأثيره المحتمل على الأحداث الكبرى عالميًا.

و”مؤشر البيتزا” أصبح منذ التسعينيات أداة مراقبة غير رسمية لحركة النشاط العسكري والاستخباراتي في العاصمة الأمريكية. يعتمد على ملاحظة ارتفاع الطلب على البيتزا قرب المقرات الحكومية الحساسة، وارتبط في الماضي بأحداث كبيرة مثل العمليات العسكرية الأمريكية في العراق وفنزويلا، مما جعله ظاهرة محل اهتمام إعلامي وجماهيري على السواء.

ويُفسر المحللون أن الزيادة الأخيرة في المؤشر تعكس توترًا متصاعدًا في السياسة الخارجية الأمريكية، مع تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتهديداته المتعددة لدول في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، وهو ما قد يشير إلى استعداد الإدارة الأمريكية لاتخاذ خطوات عاجلة على الساحة الدولية.