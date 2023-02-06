مؤكدا تضامن ليبيا.. «الدبيبة» يُعزي في ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عن تعازيه في ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا بلدان أخرى، مؤكدا تضامن ليبيا معهم.

وقال الدبيبة: «‏أعزي أشقاءنا في سوريا وتركيا ولبنان في ضحايا الزلزال الأليم، وشفى جراح المصابين، وأتمنى السلامة والنجاة لمن لا يزالون عالقين تحت الأنقاض».

وأكّد الدبيبة على تضامن ليبيا التام مع تركيا وسوريا وليبيا، معربا عن دعواته لأهالي هذه الدول في المناطق المتضررة بالسلامة والعافية.

من جانبها، أعربت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن تضامن ليبيا مع تركيا في مواجهة الزلزال المدمر الذي حدث فجر الاثنين.