مؤكدا دعم واشنطن للانتخابات.. «نورلاند» يؤكد استمرار الدعم لمفوضية الانتخابات

بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مستجدات الأوضاع السياسية محلياً ودولياً. «»

كما أطلع السايح المبعوث الأمريكي على استعدادات المفوضية ومستوى جاهزيتها للانتخابات القادمة، وبحث الجانبان سبل تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية لتحقيق توافق الأطراف السياسية وصولاً لإنجاز الاستحقاقات المرتقبة.

وخلال اللقاء الذي عقد بمقر المفوضية، أكد نورلاند على دعم الولايات المتحدة لجهود استكمال الاستحقاق الانتخابي المرتقب، موضحاً أنّ دعم بلاده الفني والاستشاري للمفوضية مستمر حتى إنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية تعكس إرادة الناخب الليبي.

وعبر منشور للسفارة الأمريكية، ذكر نورلاند أنّ الولايات المتحدة تشجع روح الإجماع في المحادثات التي تيسرها الأمم المتحدة في جنيف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى، مؤكدا أنّه لا بديل عن الانتخابات كجزء رئيسي لإنهاء سنوات الاضطراب في ليبيا حسب وصفه