مؤكدة توفر الوقود.. «البريقة» تُوضح أسباب الازدحام على المحطات

أوضحت شركة البريقة لتسويق النفط، أسباب الازدحام الذي شهدته محطات توزيع الوقود في العاصمة طرابلس خلال اليومين الماضيين.

وأفادت الشركة في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، بأنها واجهت في اليومين الماضين ظروف صعبة خارجة عن إرادتها تمثلت في عدم استطاعة ناقلتي وقود محملة بمنتج البنزين من الدخول لميناء الزاوية والربط على الرصيف بسبب سوء حالة البحر تزامناً مع عدم جاهزية كميات وقود كانت مبرمجة للتحويل من مصادر محلية الأمر الذي ترتب عليه تدني حاد في رصيد مستودع الزاوية النفطي أثر على منسوب رصيد مستودع طرابلس النفطي الأمر ترتب عليه ازدحام شهدته كل من منطقتي الزاوية وطرابلس على وجه التحديد.

وأكدت شركة البريقة بأنه قد تم معالجة الوضع باستئناف التزويد منذ فجر الأمس بدخول ناقلتي وقود لميناء الزاوية وجهوزية خزانات مصفاة الزاوية لتحويل كميات المنتج المبرمجة سابقاً ورفع معدلات الضخ عبر أنابيب وإمدادات الوقود إلى خزانات مستودع طرابلس لتعويض الفاقد إضافة إلى استمرار التزويد من الناقلة أنوار أفريقيا الراسية بميناء طرابلس، والذي لم يتوقف نهائياً عن تزويد المحطات.

وطمأنت الشركة المواطنين بأن كميات الوقود متوفرة حالياً وتصل إلى ما يزيد عن 128 مليون لتر هي إجمالي دخول ناقلة وقود يوم أمس وعلى متنها 40 مليون لتر إضافة إلى ناقلة أخرى على المخطاف على متنها حوالي 40 مليون أخرى، إضافة إلى جاهزية خزانات مصفاة الزاوية بكمية تصل إلى 30 مليون لتر مع استمرار تزويد الوقود من الناقلة بميناء طرابلس والتي يوجد بها 18 مليون لتر.

وقدمت شركة البريقة اعتذارها على الظرف الطارئ الذي لم تكن الشركة طرفاً فيه، وجددت دعوتها لأصحاب المحطات التابعة لشركتي (الشرارة الذهبية) التي تواجه صعوبة في التزود أو التي تحجم عن التزود وأصحاب محطات (خدمات الطرق السريعة) إلى تغليب المصلحة العامة والتوجه للتزود مباشرة من مستودعات الشركة تنفيذاً لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووكيل النيابة بمكتب النائب العام وتحقيقا للصالح العام.

كما حثت الشركة حث بعض محطات شركات التوزيع على الرفع من ساعات عمل دوامها للعمل على مدار الساعة للتمكن من التغلب على هذا الظرف في أقل من 48 ساعة، وفقاً للشركة.