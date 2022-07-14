مؤكدة على شرعية مؤسسة النفط.. لجنة الطاقة بمجلس النواب: قرارات «الدبيبة» لا يعتد بها

أكّدت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب على شرعية مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وأنّ قرارات حكومة الوحدة السابقة لا يعتد بها باعتبارها صادرة عن جهة غير ذي صفة.

وقالت لجنة الطاقة إنّ حكومة الوحدة لسابقة تحاول ممارسة صفقات سياسية مشبوهة لخلط الأوراق لتأزيم الوضع السياسي والاقتصادي على حساب قوت الشعب الليبي وهي لن تؤدي إلا للانقسام في أهم القطاعات الحيوية.

وكان مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، قرّر تعيين مجلس إدارة جديد للمؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة، وشكل لجنة للاستلام والتسليم.