«مؤمن سليمان» يفند الإعلام المصري بشأن تعرضه للتهديد

فند المدرب المصري مؤمن سليمان ما يروج له بعض الإعلامين والنقاد المصرين شائعات أسباب فسخ التعاقد بالتراضي مع المدير الفني لتدريب فريق نادي الأهلي بنغازي وبرروا ذلك على أنها كانت بسبب ضغوطات وممارسات ممنهجة تصل للتهديد من مجموعة قالوا عنهم بأنهم ملتمين.

ووصل نادي الأهلي بنغازي مساء الأمس إلى اتفاق يقضي بفسخ التعاقد بالتراضي مع المدرب ، وذلك بسبب سوء النتائج والتي كانت اخرها الخسارة امام جاره نادي الهلال بنتيجة 2-1 ، إلا انه نجح المدرب المصري في قيادة الأهلي بنغازي إلى التأهل منذ الجولة الماضية رسميًا إلى المرحلة الثانية من الدوري الليبي، وذلك قبل 3 مباريات من نهاية مرحلة دور المجموعات.

ونشر المدرب المصري بياناً وضح فيه ملابسات وأسباب الاستقالة حيث قال: “أود أن أوضح أنه لا صحة لما تردد أخيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتعرضي للتهديد من قبل ملثمين أو ما شابه، هذه الأخبار غير صحيحة”.

وأضاف: “الحمد لله انتهى عقدي مع الأهلي بنغازي بالتراضي بناء على رغبة الطرفين، وأتمنى لنادي الأهلي كل الخير والتوفيق فيما هو قادم”.

وفي هذا الصدد أعلن النادي الأهلي بنغازي مساء السبت، عن تعيين المدرب الوطني ناصر الحضيري على رأس الإدارة الفنية للفريق الأول وذلك خلفًا للمدرب المصري سليمان.