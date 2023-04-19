مؤيدة جهود «باتيلي».. الخارجية الأمريكية تدعو القادة الليبيين لتغليب مصالح ليبيا

جددت وزارة الخارجية الأمريكية تأييدها لجهود المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي للتوصل إلى توافق سياسي لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في البلاد.

الخارجية الأمريكية وفي تغريدة عبر تويتر، قالت إنّه حان الوقت للقادة الليبيين لإظهار التقدم وإبداء استعدادهم لإجراء الانتخابات وتغليب المصلحة الوطنية على مصالحهم.

وكان المبعوث الأممي عبدالله باتيلي دعا في جلسة مجلس الأمن الدولي، القادة السياسيين إلى الإسراع في عمل لجنة 6+6 لإجراء الانتخابات في أقرب وقت والخروج ببرنامج عمل محدد الزمن.