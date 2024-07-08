مئات آلاف الألمان يطالبون بإعادة مباراة ألمانيا وإسبانيا في ربع نهائي يورو 2024

وقع نحو 300 ألف مشجع ألماني على عريضة تطالب بإعادة مباراة منتخب ألمانيا أمام نظيره الإسباني في دور ربع نهائي “يورو 2024” بسبب ادعاءات وقوع أخطاء تحكيمية، لكنها بادرة ذات أثر معنوي ليس أكثر حيث تستعد إسبانيا لملاقاة فرنسا بالمربع الذهبي.

وفسر “إيريك في” -مؤسس العريضة على موقع “تشينج دوت أورغ” الإلكتروني- هذه الخطوة بأنها تأتي بناء على العديد من القرارات الخاطئة للحكم الإنجليزي أنتوني تايلور خلال المواجهة التي انتهت بفوز إسبانيا 2-1 يوم الجمعة الماضي بعد اللجوء لوقت إضافي.

وتمثلت الواقعة الرئيسية -في هذا اللغط- في تسديدة جمال موسيالا التي لمست يد مارك كوكوريا خلال الوقت الإضافي أثناء التعادل بهدف لمثله، لكن الحكم تايلور لم يحتسب ضربة جزاء للماكينات كما لم يتدخل حكم الفيديو المساعد “الفار”.

وتسببت هذه الواقعة في حالة من الجدل لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” أكد قبل البطولة أن مثل هذه الوقائع -حين لا تكون الذراع في وضعية غير طبيعية- لن تحتسب ضربة جزاء.

ووقع 315 ألف شخص على العريضة بحلول صباح اليوم الأحد السابع من يوليو الجاري لكنها بادرة ذات أثر معنوي ليس أكثر، حيث يستعد منتخب إسبانيا لملاقاة نظيره الفرنسي في المربع الذهبي الثلاثاء المقبل.