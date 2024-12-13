مئات الآلاف من السوريين يخرجون إلى الشوارع والساحات العامة للاحتفال بـ «جمعة النصر»

منذ ساعات الصباح الأولى، وفي مشهد غير مألوف، توجه مئات الآلاف من السوررين إلى المدن الرئيسية بالمحافظات في حمص وحماة واللاذقية وساحة الأمويين من قلب العاصمة دمشق، للاحتفال في أول جمعة بعد سقوط نظام بشار الأسد وهم يحملون علم الثورة، “جمعة النصر”.

كما ادى “عدد كبير من السوريين أول صلاة جمعة بإمامة رئيس الحكومة السورية المؤقتة، محمد البشير، في الجامع الأموي بالعاصمة دمشق، بعد سقوط نظام بشار الأسد”.

وأظهرت عدة صور ومقاطع الفيديو، “حضورا لافتا للسوريين في محيط الجامع الأموي وداخله ظهر اليوم، وبعد انتهاء صلاة الجمعة في الأموي وعموم مساجد دمشق حيث توجه السكان إلى ساحة الأمويين مركز الاحتفالات الرئيسية في دمشق”.

هذا وكانت إدارة العمليات العسكرية في سوريا أعلنت صباح اليوم، أن “عناصر الأمن تنفذ انتشارا مكثفا أثناء المظاهرات لتأمين سلامة المشاركين وأن الأمن العام سيتعامل بحزم مع أي شخص يثبت تورطه في إطلاق نار خلال المظاهرات، ودعت إلى الالتزام بالسلوك السلمي خلال المظاهرات حفاظا على سلامة الجميع”.