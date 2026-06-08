مئات الآلاف يعودون من ليبيا.. السودان يعلن استمرار برنامج «العودة الطوعية»

أعربت سفارة جمهورية السودان في طرابلس عن تقديرها لدولة ليبيا، شعبًا وحكومة، على استضافة المواطنين السودانيين الذين نزحوا إلى ليبيا نتيجة ما وصفته بالانتهاكات وجرائم الحرب التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع في السودان.

وأكدت السفارة، في بيان رسمي، رغبة المواطنين السودانيين في العودة إلى بلادهم طواعية، مشيرة إلى أن السودانيين المهجرين في ليبيا، بما في ذلك المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ليست لديهم أي رغبة في إعادة التوطين داخل ليبيا.

وأشارت السفارة إلى شكرها لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا على تعاونها في ملف العودة الطوعية، موضحة أن هذا التعاون ساهم في استكمال المرحلة الأولى من البرنامج قبل عطلة عيد الأضحى المبارك، على أن يتم الشروع في المرحلة الثانية قريبًا.

وأضافت أن برنامج العودة الطوعية للسودانيين المهجرين بسبب الحرب، والذي تشرف عليه لجنة عليا تابعة لمجلس الوزراء السوداني، يعمل بصورة وصفتها بالممتازة، وشهد عودة مئات الآلاف من النازحين واللاجئين.

كما أكدت السفارة استعداد السودان لاستقبال المواطنين العائدين طوعًا، إضافة إلى استقبال من صدرت بحقهم أحكام إبعاد من المؤسسات العدلية الليبية.

وأوضحت أن السفارة تواصل أداء مهامها الروتينية في رعاية الجالية السودانية في ليبيا، مع استمرار التنسيق مع رؤساء الجالية في البلديات والتواصل مع السلطات المحلية.

ويأتي هذا البيان في ظل تزايد أعداد السودانيين الفارين إلى ليبيا نتيجة الحرب المستمرة في السودان، حيث تعمل الجانبان الليبي والسوداني على تنظيم برامج للعودة الطوعية، وسط تحديات إنسانية وإقليمية مرتبطة بالنزاع المستمر وتأثيراته على حركة النزوح في المنطقة.