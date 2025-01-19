مئات القتلى بحوادث مختلفة حول العالم.. وعاصفة ثلجية وفيضانات بالجزائر

أكدت السلطات النيجيرية، “مقتل ما لا يقل عن 86 شخصا جراء حادث مروري في ولاية النيجر بغرب نيجيريا”.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية، “بأن صهريجا انقلب بالقرب من محطة تزود الوقود، فوقع انفجار قوي في الوقت الذي تجمع فيه السكان في مكان الحادث لجمع الوقود”.

وأشارت صحيفة “فانغارد” النيجيرية، “إلى أن هناك أطفالا ونساء بين الضحايا”.

الجزائر..عاصفة ثلجية وأمطار غزيرة تسبب فيضانات

تسببت العاصفة الثلجية التي تضرب الجزائر منذ أيام في عرقلة حركة المرور وأدت الأمطار الغزيرة إلى حدوث فيضانات وقطع للطرق وانزلاقات أرضية في مناطق واسعة من وسط وشرق البلاد.

ووفقا للبيانات الصادرة عن الدفاع المدني الجزائري، “حوصرت مئات المركبات في مناطق جبلية، بما في ذلك جبال الشريعة جنوبي العاصمة الجزائر، وتيكجدة في منطقة القبائل، وبابور في سطيف، وشيلية في خنشلة وسوق أهراس بشرق البلاد، كما تسببت أمطار غزيرة مستمرة في عدة ولايات ساحلية مثل سكيكدة وجيجل وبجاية منذ عصر الجمعة، في حدوث فيضانات وقطع طرقات وانزلاقات أرضية”.

ووفق المعلومات، “لم تسجل إدارة الحماية المدنية سقوط ضحايا جراء التقلبات الجوية الحالية، وتمكّنت فرق الإنقاذ من الدفاع المدني وقوات الجيش”.

هذا “وتشهد ولايات شرقي الجزائر منذ يوم الجمعة، تساقطات كثيفة للثلوج، ونشرت هيئة الدرك لائحة بالطرق المقطوعة، ودعت المواطنين إلى الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتلافي التعرض لحوادث، فيما أشارت توقعات ديوان الأرصاد الجوية الحكومي إلى أن التقلبات الجوية الحالية ستشمل 26 ولاية بالجزائر خصوصا مناطق وسط وغربي البلاد، بعضها سيشهد هطولات غزيرة للأمطار وبعضها الآخر تساقطا للثلوج”.

#الجزائر 🇩🇿.. عاصفة ثلجية تحاصر آلاف المركبات بمناطق واسعة وسط وشرقي البلاد



💢 كما تسببت أمطار غزيرة مستمرة منذ عصر الجمعة على عدة ولايات ساحلية في حدوث فيضانات وقطع طرق وانزلاقات أرضية https://t.co/XnYVtrLE93 pic.twitter.com/QmL46zx17O — Anadolu العربية (@aa_arabic) January 18, 2025

جانب من تدخل وحدات الجيش الوطني الشعبي لفتح الطرقات وفك العزلة على المواطنين جراء تساقط الثلوج بإقليم الناحية العسكرية الخامسة#وزارة_الدفاع_الجزائرية pic.twitter.com/9TMIDRnGdd — بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) January 17, 2025

عشرات القتلى في اشتباكات بين جماعتي متمردين في كولومبيا

أعلنت السلطات الكولومبية عن “مقتل ما لا يقل عن 58 شخصا في اشتباكات بين متمردي “جيش التحرير الوطني” والخلية المنشقة عن “القوات المسلحة الثورية الكولومبية” (فارك) في شمال شرقي البلاد”.

وأفادت صحيفة “إل تييمبو” الكولومبية، نقلا عن السلطات المحلية، “بأن الاشتباكات بين الجماعتين المتنافستين تسببت بأزمة إنسانية في منطقة كاتاتومبو في محافظة نورتي دي سانتاندير المتاخمة لحدود فنزويلا، وقد تم تسجيل أكبر عدد من الضحايا في بلديتي تيبو وتيوراما، حيث قتل 19 و22 شخصا على التوالي. كما بلغ عدد الجرحى أكثر من 120 شخصا، إضافة إلى نزوح مئات السكان من المناطق التي تشهد اشتباكات”.

هذا “وتستمر الاشتباكات بين “جيش التحرير الوطني” والمنشقين عن “فارك” منذ عدة أيام، وأعلن الرئيس الكولومبيغوستافو بيترو، عن تعليق مفاوضات السلام مع “جيش التحرير”، متهما اياه بارتكاب جرائم حرب”، ويذكر أن “جيش التحرير الوطني” اليساري يبقى أكبر جماعة متمردة في كولومبيان ويبلغ عدد مقاتليها عدة آلاف، وكانت السلطات وقعت اتفاق سلام مع الجماعة اليسارية الأخرى، وهي “فارك” التي ألقت السلاح وتحولت إلى حزب سياسي منذ عام 2016، لكن بعض الفصائل المسلحة التابعة لـ”فارك” رفضت اتفاق السلام وانشقت عن الجماعة وتواصل أنشطتها تحت الاسم ذاته”.

#ATENCIÓN A esta hora decenas de familias abandonan el corregimiento La Gabarra de Tibú, por el río Catatumbo, ante el temor de los enfrentamientos entre la guerrilla de ELN y las Disidencias de las Farc que ya han dejado 58 muertos en apenas dos días. Urge que el Gobierno,… pic.twitter.com/aP9E29lBCc — Manolesco (@jhonjacome) January 18, 2025

A esta hora, más de 400 personas desplazadas del Catatumbo permanecen en la @AlcaldiaCucuta a la espera de que se les puedan brindar las primeras ayudas. El alcalde @Jorgeacevedocuc ya dispuso de los recursos necesarios para hacerle frente a esta crisis. En Tibú, el alcalde… pic.twitter.com/5gIClrwOLs — Manolesco (@jhonjacome) January 18, 2025

السعودية.. إعدام مواطن أدين بالإرهاب

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، “تنفيذ حكم القتل تعزيرا في مواطن ارتكب جرائم إرهابية ونشط في تصنيع المتفجرات لاستخدامها ضد رجال الأمن”.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن “عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل سليم -سعودي الجنسية- أقدم على ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية تتمثل في انضمامه إلى كيان إرهابي والسفر إلى الخارج للالتحاق بأحد المعسكرات الإرهابية للتدرب على صناعة المتفجرات والقذائف واستخدامها”.

وأشارت إلى “عودته للمملكة “وشروعه في تصنيع المتفجرات لاستخدامها في استهداف رجال الأمن وقتلهم، وحيازته للأسلحة النارية وتمويله للإرهاب لتنفيذ أعمال إجرامية”.

وذكرت الوزارة أن “الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجرائم”، مشيرة إلى إحالته إلى المحكمة المختصة وصدور حكم بحقه يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرا وأصبح الحكم نهائيا بعد تأييده من مرجعه”.

ووفق البيان “صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرا اليوم السبت 18/07/1446 هجرية الموافق 18/01/2025 ميلادية بالمنطقة الشرقية”.

وأكدت الداخلية السعودية، “حرص المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين وينتهك حقهم في الحياة والأمن”، وحذرت “كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره”.