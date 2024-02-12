مئات القتلى في رفح جراء القصف الإسرائيلي للمدينة

في وقت يتجادل فيه المسؤولون الإسرائيليون حول توقيت العملية البرية تجاه مدينة رفح، يواصل الطيران الإسرائيلي قصفه للمدينة موقعا عشرات الضحايا من المدنيين، الذين لجأوا إلى المدينة من وسط وشمال القطاع.

و في يوم آخر من أيام الحرب على قطاع غزة، قتل وأصيب مئات الفلسطينيين فجر اليوم جلهم أطفال ونساء في قصف للطيران الإسرائيلي طال مناطق متفرقة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة وذلك في اليوم الـ129 من الحرب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات عنيفة وأحزمة نارية مكثفة، بالتزامن مع قصف مدفعي وقصف من البوارج الحربية استهدف مناطق متفرقة من المدينة والعديد من المنازل والمساجد التي تؤوي نازحين ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 فلسطيني، وإصابة مئات آخرين.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن مدينة رفح تشهد غارات إسرائيلية عنيفة تتركز في وسط المدينة، حيث تنقل مركبات مدنية القتلى والمصابين إلى المشافي وسط نزوح المئات للمشافي هرباً من القصف، مشيراً إلى أن المستشفيات مملوءة بالجرحى في وضع خطير جداً ، ولا يوجد ما يكفي من دواء.

وتشير التقديرات إلى وجود نحو 1.4 مليون فلسطيني في رفح بعد أن أجبر القصف الإسرائيلي مئات آلاف الفلسطينيين شمال قطاع غزة على النزوح إلى الجنوب.

وارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع لليوم الـ 129 إلى 28176 قتيلا ً و 67784 جريحاً منذ السابع من أكتوبر الماضي ولايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الجيش الإسرائيلي طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم.