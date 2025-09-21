مئات القتلى في غزة وبريطانيا تعلن اعترافها بفلسطين.. وزير الخارجية السعودي: نسعى لإنهاء المعاناة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط 107 قتلى جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر السبت، في حين واصل الجيش الإسرائيلي هجماته على مدينة غزة وكامل القطاع، مدمراً أنفاقاً ومبانٍ ملغومة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ الأسبوع الماضي حملة مكثفة لهدم المباني الشاهقة في المدينة، مستهدفاً حيّي الشيخ رضوان وتل الهوى تمهيداً للتقدم نحو الأجزاء الوسطى والغربية التي يلوذ بها معظم السكان. وأضاف الجيش أنه هدم نحو 20 من أبراج مدينة غزة خلال الأسبوعين الماضيين.

في المقابل، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن أكثر من 500 ألف شخص غادروا المدينة منذ بداية سبتمبر، فيما تنفي حركة حماس هذا الرقم وتقول إن عدد المغادرين لا يتجاوز 300 ألف، مع بقاء نحو 900 ألف شخص داخل المدينة، بينهم الرهائن الإسرائيليون.

وزير الخارجية السعودي يؤكد جهود المملكة لإنهاء معاناة الفلسطينيين في نيويورك

جدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، التأكيد على سعي المملكة الدائم لإنهاء معاناة الفلسطينيين وإيقاف دائرة العنف المستمرة، مشددًا على أن بلاده ستبذل كل الجهود لتحقيق حل عادل يبدأ بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ويؤدي إلى سلام إقليمي شامل ومستدام.

وأوضح الوزير، لدى وصوله إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن القضية الفلسطينية تحتل أولوية قصوى للمملكة في جميع المحافل الدولية، وأن الرسالة التي تحملها السعودية هذا العام ترتكز على السلم والعدل.

وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى مبادرة السلام العربية 2002 كأساس لحل الدولتين، مؤكداً أن جهود المملكة أسهمت في زيادة عدد الدول المعترفة بفلسطين ودعم المبادرة على الصعيد الدولي، داعيًا المجتمع الدولي للانضمام إلى هذه الجهود في هذه المرحلة الحاسمة.

وأكد الوزير أن المملكة لا تتحدث عن التطبيع مع إسرائيل في ظل استمرار الحرب على غزة، مجددًا دعمها الكامل لدولة قطر في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، ومشدداً على أهمية اتخاذ إجراءات دولية لوقف الانتهاكات وحماية أمن واستقرار المنطقة.

بريطانيا تعلن اعترافها بدولة فلسطينية

أفادت صحيفة التلغراف البريطانية أن الحكومة البريطانية تعتزم اليوم الأحد الإعلان رسمياً عن اعترافها بدولة فلسطينية مستقلة، في خطوة تأتي وسط تصاعد المعارك في غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية.

ووفق الصحيفة، يستعد رئيس الوزراء كير ستارمر لفرض عقوبات جديدة على حركة حماس، ضمن محاولة لاحتواء الانتقادات الموجهة لقراره، مؤكداً أن الاعتراف بدولة فلسطين لا يعني منح الحركة أي دور في الحكم المستقبلي للقطاع، مع التشديد على ضرورة الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين.

وسيأتي الإعلان قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يجدد ستارمر دعوته لوقف إطلاق النار وتطبيق حل الدولتين، مع تحميل إسرائيل المسؤولية عن استمرار القتال وعدم الامتثال لشروط السلام.

وتشير الحكومة البريطانية إلى قلقها من تسريع بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، معتبرة أن هذه الخطوة قد تقوض أي أمل في حل الدولتين وتزيد من تعقيد الأزمة.

البرازيل تنضم رسميًا للدعوى الدولية ضد إسرائيل بتهمة “الإبادة الجماعية” في غزة

أعلنت محكمة العدل الدولية أن البرازيل قررت الانضمام رسميًا إلى الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، والتي تتهمها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وجاء إعلان البرازيل، المقدم في 17 سبتمبر، استنادًا إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، مؤكدة أنها تمارس حقها بصفتها طرفًا في اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

ودعت المحكمة كلا من جنوب إفريقيا وإسرائيل لتقديم ملاحظات مكتوبة بشأن تدخل البرازيل وفقًا للمادة 83 من قواعد المحكمة.

ويعزز انضمام البرازيل، كقوة إقليمية كبرى، الثقل الدولي للدعوى، ويأتي ضمن حراك دولي متزايد لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أواخر 2023، ويشمل دولًا لاتينية مثل كولومبيا وتشيلي وبوليفيا ونيكاراغوا، بالإضافة إلى إسبانيا وتركيا.

وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت سابقًا أوامر أولية طالبت فيها إسرائيل باتخاذ تدابير فورية لمنع أعمال الإبادة الجماعية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.