مئات القتلى والمصابين.. «عيد الاستقلال» في أمريكا يتحول إلى مأساة

أوقعت حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة حصيلة دامية خلال عطلة عيد الاستقلال، بعدما أعلنت منظمة “Gun Violence Archive” غير الحكومية مقتل 100 شخص وإصابة 340 آخرين بجروح في سلسلة من الوقائع التي شهدتها مناطق مختلفة من البلاد خلال ثلاثة أيام من الاحتفالات.

وقالت المنظمة، في منشور عبر حسابها على منصة “إكس”، الاثنين، إن عدد حوادث إطلاق النار التي سُجلت خلال عطلة عيد الاستقلال بلغ 20 حادثة، وهي الحصيلة الأعلى منذ عام 2021، وفق البيانات الأولية التي جمعتها المنظمة.

وأوضحت المنظمة أن الأرقام المعلنة تشمل الضحايا الذين سقطوا في حوادث إطلاق نار جماعي وفردية خلال فترة الاحتفالات، مشيرة إلى أن الإحصاءات لا تزال أولية وقابلة للتعديل مع استمرار جمع المعلومات من مختلف الولايات والجهات المحلية.

وجاءت هذه الحصيلة في وقت شهدت فيه الولايات المتحدة احتفالات واسعة بمناسبة عيد الاستقلال في 4 يوليو الجاري، الذي وافق الذكرى الـ250 لتأسيس الدولة، حيث خرج ملايين الأمريكيين للمشاركة في فعاليات عامة وتجمعات احتفالية في مختلف المدن.

وتعيد هذه الحوادث تسليط الضوء على ملف انتشار الأسلحة والعنف المسلح في الولايات المتحدة، الذي يمثل أحد أبرز القضايا الأمنية والاجتماعية المثيرة للجدل داخل البلاد، وسط مطالب متكررة باتخاذ إجراءات تحد من ارتفاع أعداد الضحايا خلال المناسبات العامة والتجمعات الكبرى.

وتعد منظمة “Gun Violence Archive” من الجهات التي ترصد حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة بشكل يومي، وتعتمد على تقارير الشرطة ووسائل الإعلام والمصادر العامة لتجميع بياناتها حول الضحايا والحوادث.