بلاستيكو

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 5 مايو 2022 - 11:05 | آخر تحديث: 5 مايو 2022 - 11:19 نُشر: الخميس، 5 مايو 2022 - 11:05
دولي
وفا
599 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى

اقتحم مئات المستوطنين الصهاينة، اليوم الخميس، المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، ورفعوا علم الاحتلال عند باب القطانين، تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، في ذكرى احتلال فلسطين.

وشهد المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان اقتحامات متعددة لجيش الاحتلال والمستوطنين لباحاته، خلفت عشرات المصابين والمعتقلين.

وأفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 599 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم بحراسة من قوات الاحتلال.

وأصيب عدد من الشبان والمرابطين في المسجد الأقصى خلال مواصلة شرطة الاحتلال اعتداءاتها عليهم منذ صباح اليوم الخميس.

وأكدت جمعية الأمل للخدمات الصحية، أن مسعفيها تعاملوا مع 12 إصابة مختلفة داخل المصلى القبلي، وسط استمرار تقديم العلاج لآخرين لم تُحصهم بعد.

وشهد المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان اقتحامات متعددة لجيش الاحتلال والمستوطنين لباحاته، خلفت عشرات المصابين والمعتقلين.

هذا وجددت الأمم المتحدة، دعوتها إلى الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة، وحثت على عدم القيام بأي أفعال استفزازية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في تصريحات صحفية: “موقفنا إزاء الأماكن المقدسة بالقدس، هو أن يبقى الوضع الراهن كما هو دون تغيير”، وحث على عدم القيام بأي أفعال استفزازية.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن قرار الحكومة الإسرائيلية اقتحام الأقصى إعلان رسمي بالحرب الدينية التي ستشعل المنطقة.

آخر تحديث: 5 مايو 2022 - 11:19
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً